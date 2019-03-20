«Запроси дитину на свята, канікули у родину», – таку акцію проводять на Тернопільщині. Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому: в сімейному колі небайдужих людей.

Організовує акцію благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Родини, які мають бажання прийняти сиріт, можуть зголошуватися, – каже координаторка акції Ірина Вакалюк.

«Ми продовжуємо реалізацію суспільно-благочинної програми “Запроси дитину на свята, канікули у родину. Для дитини така участь в Програмі є важливою, адже в її житті з’являються люди, які можуть стати Другом, Підтримкою чи новою Сім’єю. Саме таких візитів в гостьові сім’ї діти з нетерпінням чекають, що є дуже важливим для нас. Отож, друзі, не гайте часу, та реєструйтесь на участь в Програмі за номером: 0983849594 або пишіть office@orphansfuture.org Можна запросити дитину на Весняні канікули (з 23 березня) або Великодні свята (з 27 квітня) 2019 року. Що для цього потрібно Вам? В першу чергу, Ваше бажання та можливість підготувати необхідні документи: довідка про несудимість, довідка, що Ви не стоїте на обліку в психіатра і нарколога; дозвіл зі Служби у справах дітей по місцю проживання. Наш Фонд надає якісні консультації та підтримку учасникам Програми».

Додамо, таку програму у Тернополі реалізовують декілька років поспіль. В результаті – чимало сиріт зайшли родин, які продовжують спілкуватися з ними, а декого всиновили або ж оформили опікунство.

Софія Романська