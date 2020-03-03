Порушення елементарних правил безпеки – основна причина пожеж на Тернопільщині. Відтак У Чорткові рятувальники, поліціянти, працівники служби газу організували рейд серед людей літнього віку, що пояснити їм, що може призвести до пожежі.

Найчастіше пожежі трапляються у домівках одиноких людей старшого віку, а також у соціально-неблагополучних громадян, – розповіла речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Відтак у Чорткові профілактичний рейд організували серед таких категорій людей.

«Було здійснено обхід домоволодінь, розташованих на території приватного сектору. Особливу увагу приділено помешканням, де проживають самотні люди похилого віку та соціально-неблагополучні громадяни. Адже, за статистикою, саме у домівках цих категорій громадян існує підвищений ризик виникнення пожеж. Рейдові групи, провели з мешканцями профілактичні бесіди та роз’яснення щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті, інструктували з питань експлуатації електронагрівальних приладів, електромережі, приладів пічного опалення».

Додамо, від початку цього року на Тернопільщині сталося понад 150 пожеж, у них загинуло семеро людей, п’ятеро травмувалося.

Софія Романська