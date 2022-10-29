Жителю Тернопільського району оголосили підозру за заперечення збройної агресії росії проти України.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру 47-річному жителю села Романівка Тернопільського району за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу. Протиправну діяльність зловмисника виявили співробітники кіберполіції Тернопільщини.

Під час досудового розслідування було встановлено, що житель району написав коментар зі своєї сторінки в одній з соціальних мереж у якому містилося заперечення збройної агресії росії проти України.

Згідно санкцій інкримінованої статті зловмисникові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.