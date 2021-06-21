У тернопільських лікарнях меншає пацієнтів, хворих на COVID-19.

За словами лікарів, епідемічна ситуація стабілізувалася. Втім, регіону загрожують нові штами коронавірусу.

Учора на Тернопільщині зареєстрували 11 нових випадків коронавірусу. За інформацією обласного лабораторного центру, рівень захворюваності зберігає тенденцію до зниження. Однак періодично реєструють важкі та летальні випадки. «Тенденція до зниження захворюваності на COVID-19 відчутна. У теперішній період значно менше хворих з коронавірусною інфекцією. Періодично маємо поодинокі випадки, однак загалом тенденції позитивні. Сподіваємося, що будемо мати спокійне літо», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

НАН прогнозує, що Україні загрожує новий штам коронавірусу «Дельта». Наразі він поширюється у Російській Федерації. Раніше цей штам називали «індійським». Епідеміологи припускають, що він дійде до України через східні регіони.