Мешканцям Тернопільщини виплатили за зекономлені субсидії понад 40 мільйонів гривень

13/12/2018 Розмір тексту:

З 2019-го року в Україні вдосконалять програму монетизації субсидій. Кошти з державного бюджету відразу перераховуватимуть на обслуговуючі підприємства.

Що стосується цьогорічної монетизації, то жителям Тернопільщини виплачено понад 40 млн. гривень зекономлених субсидій. Зареєстровано близько 70-ти тисяч звернень.

«Загальна сума зекономленої субсидії – 49 млн. грн. На сьогоднішній день виплачено 40 млн. грн. Надіюся, що буде фінансування в грудні і ми закриємо повністю виплати по зекономлених субсидіях що стосується періоду 2018-го року. Що стосується субсидії на 2019-ий рік, то громадяни, які будуть звертатися за субсидією з першого січня будуть отримувати дещо за іншим порядком монетизовану субсидію на рахунок державного банку, відповідно, з якого кошти будуть перераховуватися на обслуговуючі організації», – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Загалом по Україні монетизація субсидій охопила понад 1,5 млн. родин. Вони отримують по 700 грн. одноразової виплати. Це дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубометрів природного газу.

Софія Романська