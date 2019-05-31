ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування. Відтепер для цього потрібний лише паспорт, – повідомив директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

Раніше охочим голосувати не за «пропискою» потрібно було представити довідку з місця роботи, навчання, документ про оренду житла або ж проїзні документи.

Відтепер вимогу щодо додавання до заяви про тимчасову зміну місця голосування документів, які підтверджують необхідність такої зміни, скасовано. Як зазначив Ігор Процик, якщо виборець 21 липня не буде перебувати за своєю виборчою адресою і має бажання проголосувати на позачергових виборах до Верховної ради, він може змінити місце голосування без зміни виборчої адреси.

«Для цього тепер потрібно лише із паспортом звернутись до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців. Там вам запропонують написати заяву, в якій ви вказуєте причину зміни місця голосування. Інших підтверджуючих документів, які були потрібні раніше, вже непотрібно. Натомість вам мають видати посвідчення із зазначенням виборчої дільниці, на якій ви зможете проголосувати 21 липня.”

Нагадаємо, змінити місце голосування для того, щоб проголосувати на позачергових виборах до Верховної ради 21 липня 2019 року, можна до 15 липня. Для цього потрібно звернутись до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців, які зазвичай знаходяться в приміщеннях міських, районних рад, райдержадміністрацій.

Додамо, на виборах президента на Тернопільщині близько п’яти тисяч осіб змінило місце голосування. Через складність цієї процедури тисячі людей не встигли зробити це.

Софія Романська