Через запровадження надзвичайного стану жителям Тернопільщини потрібно носити із собою документи, які посвідчують особу.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Можна скористатися також електронними документами у додатку «Дія».

«Зараз потрібно мати із собою документи обов’язково. Надзвичайний стан дозволяє, ми будемо обов’язково користуватися можливістю перевірки документів громадян. У нас зараз багато переселенців, які переїжджають із центральної, східної України. Ми надіємося, що це всі порядні люди, але перевірки можуть відбуватися. Додатково передбачені перевірки транспорту. Ми можемо обмежувати окремі території, якщо для цього буде потреба, громадян просимо сприймати це як належне. Інформація буде подаватися про такі потреби, щоб не було ніяких непорозумінь», – наголосив Олександр Богомол.

В умовах надзвичайного стану правоохоронці можуть зупиняти транспорт і в разі потреби обмежувати рух на дорогах.