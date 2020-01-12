З 2020-го року в Україні зросла мінімальна зарплата. З першого січня вона становить 4723 грн. Відповідно до неї мають перерахувати виплати усім працівникам.

Мінімальна зарплата в Україні в доларовому еквіваленті перевищила “мінімалку” в Росії і Білорусі, – повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук на сторінці в Фейсбуці.

«Так, з 1 січня мінімалка в Україні зросла до 4 723 грн, або 199 доларів в еквіваленті за курсом на початок року».

Середня зарплата на кінець 2019-го року в області перевищила вісім з половиною тисяч гривень, – повідомляє головне управління статистики. Найбільше заробляли на Тернопільщини працівники економічної галузі.

Попри зростання номінальних виплат Тернопільщина залишається пасти задніх у рейтингу областей України. Правда, з останнього місця вона перемістилася на третє з кінця. Позаду залишається Чернівецька і Чернігівська області. Проблемою в регіоні є заборгованість виплат. Загальна сума боргу на підприємствах області на кінець 2019-го року становила 32,3 млн.грн, з них 29,4 млн грн – на економічно активних підприємствах. У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (43,1%) і промисловості (33,1%).

Софія Романська