Мінімальна зарплата у цьому році становитиме 6500 грн. Вона зросла на 500 грн., порівняно з минулим роком. Відтак роботодавці повинні перерахувати виплати відповідно до нової “мінімалки”.

Щодо середнього прожиткового мінімуму, то він нині становить 2393 гривні. Відтак мають бути переглянуті у сторону збільшення соціальні та пенсійні виплати, – зазначив адвокат Іван Бойчук. Упродовж року прожиткові мінімуми дещо зростатимуть.

“Роботодавці повинні забезпечити виплату мінімальної зарплати, і це не залежить від сфери чи галузі. Розмір зарплат залежить від розвитку економіки та інших факторів, пов’язаних з інфляцією. Теперішня ситуація в країні поки не говорить про економічний розвиток. Серед причин — ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів”.

За інформацією Кабміну, в Україні збільшили зарплати вчителям та чиновникам, стипендії студентам усіх форм навчання, з’явилося обов’язкове використання касових апаратів для ФОПів, запрацював законопроєкт про національний спротив, набув чинності закон про прив’язку сім-карти до паспорта.