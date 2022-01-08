У 2022 році жителям Тернопільщини перерахують соціальні виплати.

Про це повідомила в. о. директора департаменту соціального захисту населення області Оксана Смолій. Оскільки вони прив’язані до прожиткового мінімуму, який дещо збільшили.

Державним бюджетом на 2022 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму тричі: у січні, липні та грудні. Кожного разу перераховуватимуть соціальні виплати.

“Всі соціальні виплати прив’язані до прожиткового мінімуму. Оскільки на 2022 рік державним бюджетом передбачено підвищення прожиткового мінімуму з січня, з липня, а також з грудня, то розмір соціальних виплат також зростатиме. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2393 грн., з липня — 2508 грн., з грудня — 2589 грн. Для дітей віком до шести років — січня 2100 грн., з липня — 2201 грн., з грудня — 2272 грн. Дітей віком від 6 до 18 років: з січня — 2618 грн., з липня — 2744 грн., з грудня 2833 грн. Для працездатних осіб прожитковий мінімум буде становити 2481 грн., з липня — 2600 грн. З грудня — 2684 грн. Для осіб, які втратили працездатність з січня — 1934 грн., з липня — 2027 грн., з грудня — 2093 грн.”, – зазначила Оксана Смолій.

Мінімальна зарплата у цьому році для українців становитиме 6500 грн., мінімальна пенсія — 1934 гривні.