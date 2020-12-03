З грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Для працездатного населення він становить 2 270 грн., а для непрацездатного – 1769 грн. Відтак на Тернопільщині пенсіонерам перерахували виплати.

Незначне підвищення пенсій отримають усі пенсіонери в області. Відтепер мінімальна пенсія становитиме 1769 грн, – повідомив заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Володимир Івахов. А середній розмір підвищення становитиме близько сорока гривень.

«Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується із 1712,00 до 1769,00 грн. Це стало підставою для перерахунку тих складових пенсійної виплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Це, насамперед, розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. Тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значну тривалість страхового стажу і їх пенсії, обчислені з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більші за мінімальні, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму».

Виплату перерахованих пенсій розпочали з 4 грудня. В області на пенсійні виплати спрямовано 23,8 млн. гривень.