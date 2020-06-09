На Тернопільщині дозволили проводити змагання з футболу. Відтепер гру можна організовувати в усіх районах, окрім Кременецького і Шумського.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

“Розглянувши лист Асоціації футболу Тернопільщини, було прийнято рішення дозволити проведення обласних, районних, міських змагань з футболу на території області, крім Кременецького та Шумського районів при умові виконання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Забороняється функціонування фітнес-барів, спа-зон, надання послуг масажу (крім спортивного розігріву спортсменів безпосередньо перед виходом на футбольне поле) та централізоване харчування в місці проведення матчу”, – повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

Додамо, під час карантину спортивні змагання на Тернопільщині були заборонені. Відтак чимало спортсменів пішли на вимушені канікули. Нині вони поступово відновлюють діяльність. На літо заплановано ряд змагань, що не відбулися раніше через карантинні обмеження.

Софія Романська