У січні ряд пільговиків і субсидіантів на Тернопільщині стикнулися із заборгованістю виплат. В управліннях соцзахисту запевняють: область профінансована на 100%, проблеми можливі через банківську систему.

Жителька Гусятинського району Галина Гайдук не має можливості оплатити комунальні послуги, бо не отримала пільги. Жінка каже, що раніше заборгованості не траплялося.

«Минулого року була безготівкова форма пільги, то я тільки доплачувала те, що було потрібно. А цього року донині нічого не отримала. Оплачувати послуги не буду, поки не прийде пільга».

«З першого січня 2020-го року пільги на житлово-комунальні послуги виплачуються готівкою», – розповідає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Втім, щоб перейти на готівкову форму, потрібно написати відповідну заяву в управлінні соцзахисту населення.

«За відгуками пільговиків, ми бачимо, що готівкова форма є кращою, ніж будь-які інші форми виплат. Людина отримує пільгу на руки, сама оплачує послуги, і якщо вдається заощаджувати, то залишає решту грошей на власні потреби. Вже з жовтня минулого року пільга надається в максимальному розмірі. Якщо раніше відшкодовувалося фактичне використання енергоресурсу, то тепер пільга надається щомісяця в максимальних межах енергонорм. Раніше діяв такий алгоритм: місцеве управління подавало до Міністерства соціальної політики дані, потім Міністерство передавало ці дані в Ощадбанк, обслуговуючі організації передавали до Ощадбанку реєстри, аж потім Міністерство фінансувало безготівкову виплату. І на цьому ланцюжку можливі часом збої, оскільки задіяна не лише техніка, а й людський фактор. А коли людина отримує кошти напряму, то задіяно менше інституцій: заявник і управління соцзахисту, у результаті кошти пільговикам повинні надходити вчасно».

Щоб отримати пільгу, необхідно підготувати відповідне звернення в місцевих управліннях соцзахисту населення.

Софія Романська