Виплати соціальної допомоги, які були призначені раніше, на період карантину автоматично продовжать. Їх виплачуватимуть також упродовж місяця після карантину.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський.

Відтак всі соціальні допомоги в області буде продовжено без додаткових звернень. Виплати профінансовані стовідсотково, – запевнив Вадим Боярський. Автоматично перепризначатимуть також пенсії та інші державні допомоги.

«Отримувачам соціальної допомоги, які пропустили строк переогляду, виплати не будуть зупинятися до закінчення терміну дії карантину. Пенсії та державні соціальні допомоги на період карантину будуть перепризначені автоматично. Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів. Отже, врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів».

Додамо, у квітні жителі краю пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу, отримають додаткові виплати по 1000 гривень, а вісімдесятирічним пенсіонерам призначать щомісячні доплати у розмірі 500 гривень.

Софія Романська