Роботу груп, які були створені для обстеження внутрішньо-будинкових теплопостачальних систем, продовжили до 15 лютого.

У Тернопільській міській раді повідомили, що станом на 28 січня вони обстежили понад 700 житлових будинків. Залишилося перевірити ще 65.

Обстеження, за словами міського голови Сергія Надала, показали, що є ряд під’їздів, де температура є нижчою від встановлених нормативів. Там, де вона не відповідає вимогам, нарахування будуть зняті повністю, а там, де є відповідність цим нормативам – буде впроваджений нижчий коефіцієнт, щоб зменшити плату для населення. У квартирах з індивідуальним опаленням, де зафіксовано, що стояки демонтовані або ізольовані, мешканцям перерахують плату за тепло з грудня 2021 року. Міський голова також зауважив, що після завершення опалюваного сезону всі ЖЕКи та ОСББ повинні облаштувати в кожному під’їзді в місцях загального користування відповідні нагрівальні прилади.

Тернополянам, які хочуть, щоб у їхній квартирі чи в під’їзді провели обстеження внутрішньо-будинкових теплових комунікацій, необхідно звернутися до управителя будинку: обслуговуючого підприємства або ОСББ.