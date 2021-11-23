Розпочався Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Жителі Тернопільщини з 22 по 28 листопада зможуть безкоштовно протестуватися.

Близько 1 мільйона українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 тисяч — не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

“Вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду здоров’ю. Адже чим раніше вірус знайдено, тим раніше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування. Наразі ВІЛ вилікувати повністю неможливо. Натомість сучасна АРВ-терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ. Призначення сучасного лікування дозволяє повністю позбутися гепатиту С за 3-6 місяців. Це сумно усвідомлювати, особливо, коли ми розуміємо, що ці хвороби піддаються контролю. Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити не втрачаючи у якості життя. Я можу це стверджувати, як людина, яка поборола гепатит і контролює ВІЛ. Вчасне тестування життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання», — зазначив голова БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

В рамках Європейського тижня тестування на Тернопільщині організують безкоштовне тестування у мобільних амбулаторіях в центрах міст.