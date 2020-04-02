1 квітня до працівників Тернопільського відділення поліції звернувся мешканець села Кип’ячка. Чоловік повідомив про зникнення родича.

Він розповів, що його брат, 40-річний мешканець села Романівка, 30 березня вирушив вантажним автомобілем у рейс до Львова, однак до місця призначення так і не доїхав, на дзвінки не відповідає.

Поліцейські розпочали пошуки зниклого. Вони знайшли вантажівку розшукуваного на узбіччі автодороги М-09 “Тернопіль – Львів – Рава-Руська”, а у салоні авто правоохоронці виявили мертвого водія. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, за попередніми даними чоловік помер від серцевої недостатності.

Тіло доправлено до лікарні для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.