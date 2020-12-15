За попередньою версією, нещастя трапилося через несправність електропроводки.

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від чергового медика районної лікарні про те, що у власному будинку виявлений мертвим 38-річний житель села Колодно.

Оглядом тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Найімовірніша причина нещастя – удушення чадним газом.

Під час огляду будинку було виявлено осередок тління шпалер та вагонки, можливо через несправність електропроводки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.