Мешканця Тернопільщини знайшли мертвим у річці в Чернігівській області

На Чернігівщині у річці Ревна, в межах села Семенівка, вчора виявили тіло 39-річного чоловіка, жителя Тернопільської області.

Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронні органи. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.

«З річки Ревна в межах м. Семенівка Новгород-Сіверського району (Семенівська ТГ) о 14 год. 05 хв. 27 червня виявлено та піднято на поверхню з води тіло громадянина 1985 року народження, жителя с. Васильків (Гусятинська ТГ) Чортківського району Тернопільської області», – йдеться у повідомленні.

Обставини події та причина смерті – встановлюються.