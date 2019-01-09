Мешканця Тернопільщини знайшли мертвим у яру. ФОТО

09/01/2019 Розмір тексту:

8 січня рятувальники брали участь у пошуках зниклого напередодні жителя села Горішній Івачів Тернопільського району, громадянина 1928 року народження.

За попередньою інформацією, чоловік вийшов з дому вранці 7 січня та не повернувся. Ввечері його родичі забили на сполох та звернулись по допомогу до працівників поліції. Ті вжили заходів для розшуків зниклого. До пошуково-рятувальних робіт також долучився особовий склад Тернопільського районного відділу та позаштатної кінологічної групи Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Близько 13:00, спільними зусиллями, тіло зниклого, без ознак життя, виявили в яру поблизу села. Обставини загибелі встановлюються.