Нещодавно на Рівненщині жорстоко зґвалтували 15-річну дівчину. У скоєному підозрюють її рідного брата.

Про це інформує «Вголос» з посиланням на прес-службу Рівненського апеляційного суду.

Подія трапилась ще 22 серпня. 20-річного молодика, якого підозрюють у скоєному, затримали. Він – мешканець Тернопільської області. Має дружину та двох доньок.

Поки його дружина їздила на роботу до Львова, за дітьми доглядала його рідна сестра. Тоді і стався злочин. Чоловік – безробітний, не має постійного джерела доходу, зловживає спиртними напоями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Підозрюваний у зґвалтуванні 15-річної рідної сестри провину не визнає.

Рівненський апеляційний суд залишив рішення районного суду без змін: підозрюваний буде під вартою строком на 60 діб.