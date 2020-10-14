Суди почали карати українців, які мають коронавірус і не сидять дома.

За даними Державної судової адміністрації України, на 2 жовтня місцеві суди розглянули 18509 справ за статтею «порушення правил карантину» (ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення). У підсумку солідні штрафи (від 17 тис. грн) отримав 1 691 порушник, пише Звістка.

– У цій статистиці «сидить» нова категорія правопорушників, за якими віднедавна почали «полювати» правоохоронці, оформляючи адмінпротоколи. Це – громадяни, які мають підтверджений діагноз CОVID-19 та ті, котрі мали контакти з хворими на коронавірус. Як випливає з текстів судових справ, вказані особи нехтують елементарними правилами ізоляції, наражаючи інших на небезпеку, – йдеться у повідомленні.

Також наводиться показовий приклад халатності, який було зафіксовано у Тернопільській області. Мешканець смт Скала-Подільська Борщівського району, хворіючи на коронавірус, залишив місце самоізоляції і поїхав з дружиною… збирати урожай. У суді чоловік стверджував: з моменту хвороби нікуди не ходив та не мав ні з ким контактів, а тому самоізоляції не порушував. Вважав, що працівники поліції склали на нього протокол про адміністративне правопорушення з грубими порушеннями.

Однак суддя мав іншу думку. Зокрема, до суду надійшла довідка Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, в якій зазначено, що чоловік продовжує хворіти на коронавірус (на 11 вересня результат тесту був позитивний). Крім цього, були розбіжності з поясненнями звинуваченого у суді та під час відеофіксації правоохоронцями, яким він повідомив, що залишив помешкання через те, що їздив до лікарні.

– Станом на час розгляду справи в Україні спостерігається ріст захворювань на короновірусну хворобу. Дотримання карантинних правил є одним із заходів убезпечення інфікування людей та поширення інфекції, – наголосив суд і виписав порушнику штраф 17 тис. грн.