Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року загрожує жителю Чортківського району. Краянин у ході словесної перепалки побив свою дружину.

До поліцейських надійшло повідомлення від небайдужої односельчанки. Жінка почула крики сусідки й зателефонувала на лінію «102», повідомляють у поліції.

Працівники поліції, які виїжджали на місце події, виявили за вказаною адресою чоловіка 1954 року народження, який вчиняв насильство щодо своєї дружини.

Потерпіла розповіла, що це не вперше, коли вона потерпає від родича. Того дня чоловік повернувся додому й почав скандалити. Словесна перепалка одразу переросла в конфлікт й закінчилася побиттям.

Поліцейські кваліфікували дії краянина за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – «умисне легке тілесне ушкодження».

Нагадаємо, що в Тернополі запрацювала мобільна група для проведення профілактичної роботи та надання допомоги постраждалим особам від домашнього насильства.

Правоохоронці, вкотреі закликають жінок, дітей та чоловіків не замовчувати про факти домашнього насильства та не боятися звертатись за допомогою.