Понад 20 тисяч гривень соціальної пільги на сплату комунальних платежів отримав один з жителів Збаражчини. Як згодом з’ясувалося – незаконно.

Поліцейські встановили, подаючи документи на оформлення субсидії, чоловік не вказав про те, що тривалий час перебував за кордоном. Недостовірні дані дали можливість шахрайським способом отримати понад двадцять тисяч гривень соціальної пільги.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ.