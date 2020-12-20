Майже щомісяця в Антирейдерську колегію та суди скаржаться люди, яких зареєстрували фізичним особами-підприємцями без їх відома.

У червні 2020 року суд поставив остаточно крапку у скасуванні ФОП на ім’я Анатолія Борща (Купіни), пише Терміново з посиланням на видання “Наші гроші”. За даними судового реєстру, чоловік дізнався про своє підприємництво, коли 11 квітня 2019 року податкова нарахувала йому недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску в сумі 15820 грн, і держвиконавець арештував йому рахунок у банку. Борщ (Купіна) стверджував, що ФОПа не реєстрував, а реєстрація його підприємцем відбулася без його відома, на підставі фіктивних документів, через недбалість та бездіяльність органів державної влади, в тому числі Чортківського управління ГУ ДФС у Тернопільській області.

Чоловік отримав у відділі з питань держреєстрації Заліщицької РДА копію заяви про реєстрацію його ФОПа, яку підписала невідома особа, а також копію неіснуючої довіреності, посвідчену приватним нотаріусом Нелею Баляс. Цією довіреністю Борщ (Купіна) начебто уповноважив трьох невідомих осіб бути його представниками з питань, пов`язаних із реєстрацією його як фізичної особи-підприємця. Водночас, документом у довіреності, що посвідчував особу ФОПа, вказаний паспорт, який чоловік втратив ще у 2000 році, тобто, за 16 років до посвідчення довіреності. Про що звернувся з заявою до поліції, а також отримав новий паспорт. До того ж, ще у 2004 році Борщ змінював прізвище, і, відповідно, ідентифікаційний код.

Проте ФОП, про який чоловік не знав, зареєстрований на його старі прізвище і ІПН. Крім того, в довіреності, яку реєструвала нотаріус Баляс, вказана адреса, яку чоловік змінив ще 2002 року. Також в довіреності, на підставі якої чоловіка зареєстровано ФОПом, зазначалося, що вона підписана Борщем (Купіною) у присутності нотаріуса Баляс 18 березня 2016 року. Але чоловік в період з 6 березня 2016 року по 6 червня 2016 року був у Німеччині. Суди скасували і запис в ЄДР щодо цієї фізичної особи-підприємця, і вимогу про сплату боргу.

За даними фіскальної служби, в Україні на початок 2020 року було 1,88 млн ФОПів. Відтак, порівняно з таким масивом людей випадків, описаних нами – мізер. Але є нюанс – це лише ті люди, які дізналися про свій ФОП, бо в них є рахунки в банку і їх змогла знайти податкова. Тож радимо, якщо ви не ФОП, все-таки перевірити себе в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Раптом сьогодні прийшла саме ваша черга.

Ще хотіли звернутись до поліції, але потім передумали. Поки що «правоохоронці» жодного разу не довели до суду подібної історії. Не цікаво, мабуть.