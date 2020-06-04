Жителі Зборівського району вийшли на акцію протесту з вимогами не приєднувати їх до Бережанського району. Люди хочуть об’єднатися з Тернопільським районом. Оскільки чимало місцевих жителів працює в обласному центрі.

Нагадаємо, у результаті завершення реформи децентралізації на Тернопільщині ймовірно діятиме чотири райони: Тернопільський, Бережанський, Чортківський і Кременецький. Саме такий варіант поділу районів пропонує облдержадміністрація. Однак жителі Зборівщини не хочуть приєднуватися до Бережан.

«Приєднатися до Бережанського району — це ніби зробити крок назад. Люди з нашого району переважно працюють у Тернополі, громадський транспорт переважно туди їздить. А до Бережан ми не маємо жодного відношення. Не можу зрозуміти, чому вони змушують нас приєднуватися примусово до Бережан», – каже жителька Зборова Уляна Якимів.

Об’єднати райони планують на Тернопільщині до осені. Адже тоді повинні відбутися місцеві вибори.

«Ідеального поділу районів немає, бо завжди чиїсь інтереси не будуть враховані. Під час формування Перспективного плану в обласній адміністрації завжди прислухалися до думки жителів громад. Адже процес утворення об`єднаних територіальних громад передбачає принцип добровільності. Сьогодні деякі політичні сили звинувачують нас, що ми не чуємо жителів районів. Однак насправді це не так. Давайте згадаємо 2015 рік, коли ми розробили майже ідеальний Перспективний план з мінімальною кількістю громад. Їх було 35, і саме депутати облради блокували прийняття цього Перспективного плану, внаслідок чого утворення відбувалося практично у ручному режимі «домовилися, приїхали і привезли документи». Ми були змушені видавати дозволи на утворення нових громад. Пройшов час, і ми бачимо, що багато малих громад ввійдуть до складу більш потужних. А кінцевий варіант Перспективного плану передбачає 55 громад. Зараз наше завдання – вислухати думки і пропозиції всіх та прийняти рішення, яке максимально враховує настрої і побажання мешканців громад щодо входження до того чи іншого району», – пояснює директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОДА Володимир Харченко.

Нагадаємо, наразі в області діє сімнадцять районів. По завершенню децентралізації їх залишиться три або чотири. Остаточний варіант залежить від рішення Уряду.

Софія Романська

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