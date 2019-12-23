Циклон Ailton прийшов на Західну Україну, повідомила синоптик Наталка Діденко. Він викликав дощі у нашому краї, а також тумани і мряку.

Волога прохолодна погода триватиме і впродовж наступної доби.

Завтра циклон Ailton також зумовить вологу погоду у більшості областей України, – розповідає Наталка Діденко. Помітно знижуватимуться і температурні показники.

«Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах – з мокрим снігом та навіть хуртовинами, туристи – обережно! Про весняне тепло поступово забувайте – температура повітря почне знижуватися. Поки що не дуже помітно, проте вже завтра, у вівторок, очікується +4+8 градусів. “Мінуси” прийдуть орієнтовно 27-28 грудня. Тоді й нарешті можна буде згадати, як виглядає сніг».

Отже, ближче до новорічної ночі на Тернопільщині холоднішатиме. Ймовірно, зустрічатимемо 2020-ий зі снігом.

Софія Романська