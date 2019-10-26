27 жовтня українці переводять годинники на 60 хвилин назад. Відтак жителі краю зможуть спати на годину довше.

Попри спроби відмовитися від цієї традиції, переведення годинників практикують далі.

В Україні почали переводити годинники у 1981 році. Відтоді українці щороку змінюють час на літній – в останню неділю березня і зимовий – останньої неділі жовтня. У 2011 році, коли президентом був Янукович, цю традицію намагалися скасувати. Втім, під тиском громадськості її продовжили. Європейці теж практикують переведення годинників, а також і дискусії навколо скасування цієї традиції.

Лікарі наголошують: будь-які часові зміни позначаються на здоров’ї людей. Відтак рекомендують готуватися до переведення годинників заздалегідь.

«Перехід годинників впливає на біологічні ритми людини», – зазначає лікар-терапевт Ірина Боднарчук. Такі зміни найчастіше відчувають особи з хронічними захворюваннями, діти, літні люди. Для багатьох переведення стрілок годинників викликає певні збої в роботі організму, тому що день стає коротшим, це спричиняє швидшу втому увечері, а також нестачу потрібного денного світла для нормальної працездатності. Щоб швидше адаптуватися, варто за кілька днів наперед трохи пізніше прокидатися».

У Євросоюзі більшість країн хочуть жити за літнім часом, за це проголосували понад 80 відсотків європейців. За рішенням українського уряду у 1996, Україна житиме за зимовим часом. Втім, чи буде це рішення остаточним, покаже час.

Софія Романська