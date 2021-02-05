З липня цього року в Україні почне діяти ринок землі.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Купувати землю у перші три роки зможуть лише фізичні особи. Іноземці поки що не будуть допущені до ринку землі в Україні.

Ціну на землю встановлюватиме ринок, вона залежатиме від попиту і пропозиції. Урядовці сподіваються, що один гектар землі вартуватиме близько двох тисяч доларів.

«З першого липня 2021 року власники паїв матимуть право продати свою землю. Ця дата є фактично стартом земельної реформи. У перші три роки реформи купувати землю зможуть лише фізичні особи й не більше 100 гектарів в одні руки. Натомість іноземці, до проведення всеукраїнського референдуму, не будуть допущенні до ринку землі. Ціна на земельну ділянку залежить від попиту і пропозиції. Хочу зазначити, що в Тернопільській області нормативно-грошова оцінка 1 га землі становить не менше граничної ціни – 29 тис. грн. Згідно з встановленими обмеженнями парламенту, до 1 січня 2030 року ціна не може бути нижчою», – наголосив Володимир Стахів.

Жителям краю радять не поспішати з продажем землі, а здавати її в оренду. Після впровадження ринку вартість такого ресурсу зростатиме. Втім, для повноцінного старту ринку землі необхідно ухвалити ще ряд законопроєктів та постанов. За цей час землевласники, люди, які отримали ділянки у спадок, мають змогу перевірить наявність усіх необхідних документів.