Мешканці Тернопільщини замість субсидій отримають гроші

29/12/2018 Розмір тексту:

Повна монетизація пільг і субсидій розпочинається в Україні з 2019-го року. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів. Відповідно до нововведень, субсидіантам відкриють рахунки в «Ощадбанку», на які надходитимуть кошти від субсидій чи пільг. Гроші в першу чергу спрямовуватимуть на оплату комунальних послуг, а залишки можна буде використовувати за власними потребами.

Проводитимуть монетизацію пільг і субсидій у три етапи. Під час першого, монетизація охопить тих людей, які звертатимуться за пільгами і субсидіями з першого січня 2019-го року вперше. Другий етап монетизації розпочнеться з травня 2019-го року.

«Другий етап монетизації передбачений для тих домогосподарств, кому буде передбачено субсидію на неопалювальний період 2019-го року, а також одержувачам пільг. А вже третій етап, який розпочнеться з жовтня 2019-го року, має охопити усіх українців, які отримують субсидії», – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

У 2018-му році на Тернопільщині загальна сума зекономленої субсидії сягнула 50 мільйонів грн. За словами директора департаменту соціального захисту населення ОДА Вадима Боярського, за монетизацією звернулося понад 70 тисяч краян. Більшість субсидіантів вже отримали зекономлені кошти.

«З початку 2019-го року ті особи, які звертатимуться за субсидією вперше, отримуватимуть одразу кошти на рахунки. Тобто поступово запроваджуватиметься повна монетизація пільг і субсидій. Таким чином хочуть стимулювати людей заощаджувати енергоресурси».

У проекті держбюджету-2019 на субсидії заплановано 55 мільярдів гривень. Наразі в Україні нараховують понад 5 мільйонів субсидіантів, з них на Тернопільщині – 110 тисяч.

Софія Романська