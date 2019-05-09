В головному управлінні статистики повідомили, що борг за комунальні послуги жителів Тернопільської області становить 1 млрд грн.

Найбільшу частину цієї суми краяни мають заплатити за газ, адже заборгували майже 820 млн грн, ідеться в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

За інші послуги цифри менші, до прикладу, борг за централізоване опалення складає майже 148 млн грн, за постачання електричної енергії – 98 млн грн. І незважаючи на те, що жителі області минулого місяця оплатили борги всіх попередніх період, станом за зараз, за даними статистики, загальний борг Тернопілля складає 1 млрд 133 млн гривень.