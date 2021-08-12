Упродовж січня-червня 2021 року населенням області оплачено за житлово-комунальні послуги 2735,6 млн грн (113,2% нарахованих за цей період сум, уключаючи погашення боргів попередніх періодів), що на 41,6% (на 804,2 млн грн) більше, ніж у січні-червні 2020 р.

Про це повідомляє головне управління статистики у Тернопільській області.

На кінець червня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 319,8 млн грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 124,2 млн грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 111,0 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 41,0 млн грн, за управління багатоквартирним будинком – 37,2 млн грн, за поводження з побутовими відходами – 14,1 млн грн.