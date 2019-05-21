Які авто купували тернополяни у квітні: ТОП-5 моделей

Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 90 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $27 тис.

Сума покупок у регіоні минулого місяця перевищила $2 млн, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання. Серед автомобільних марок найбільшим попитом користувалися машини Renault. Тернополяни витратили на 38 автомобілів цієї марки суму $600 тис. Також популярними були Toyota і Suzuki, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan. Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У сегменті E найбільше продажів отримала Toyota Camry. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster, який став бестселером усіх класів.

Загалом, минулого місяця в Україні зареєстрували майже 7 тис нових авто. Серед них були Porsche 911, Aston Martin DBS, BMW X7 і Rolls-Royce Cullinan. Загальна сума витрат на покупку нових автомобілів склала $200 млн. Найбільше авто купили кияни. В столиці за місяць придбали майже 3 тис авто на суму $84 млн.

Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року в Тернополі та області зареєстрували понад 190 нових автомобілів на суму $6 млн.