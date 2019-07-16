Знімальна група UA:Тернопіль побувала в Хоросткові, де народився нацгвардієць Віталій Марків.

Його засудили в Італії на 24 роки за звинуваченням у причетності до загибелі на Донбасі італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова.

Віталій Марків – громадянин Італії. Туди він переїхав у 2003 році разом з матір’ю і сестрою. В Україну повернувся у грудні 2013 року під час Євромайдану. Був членом Самооборони. З початком російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії України, далі підписав контракт. Брав участь у боях під Слов’янськом навесні 2014 року.

Детальніше про резонансну справу – в сюжеті UA:Тернопіль.