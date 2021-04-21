“За чисте довкілля” – акція під такою назвою об’єднала екоактивістів на Тернопільщині. Люди висаджували дуби та сосни. Таким чином область долучилася до всесвітнього екологічного проекту “Озеленення планети”.

Тернополянин Іван Островський щороку бере участь у екологічних акціях. Чоловік переконаний, що висадження дерев допоможе уникнути незворотних метеорологічних процесів.

“Те, що відбувається зараз з погодою — наслідок глобальних змін, до яких призвів антропологічний вплив. Ліси — це легені нашої планети, без них вона не зможе жити. Ми бачимо, як зараз люди вирубують ліси, часто це відбувається безконтрольно, і то є великою проблемою. Щороку ліси потрібно розширювати, лише таким чином ми зможемо трохи попередити ті негативні процеси в атмосфері, які вже розпочалися”.

Цими днями на Тернопільщині висадили майже дві тисячі дуба звичайного, а також кілька десятків молодих сосен, які надійшли із Львова до Тернополя в рамках еко-проєкту «Озеленення планети» й були висаджені як об’єднавчий символ до 30-річчя незалежності України. В акції взяли участь громадські активісти, працівники облдержадміністрації, небайдужі жителі краю.