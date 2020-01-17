Житель Теребовлянського району викопав водойму посеред городу. Чоловік вирощував у ставку чимало риби, однак не вивів землю з сільськогосподарського обороту та не отримав жодних дозволів.

Незаконну діяльність мешканця району припинили працівники теребовлянської поліції. У діях чоловіка вони виявили кримінальне порушення, оскільки самовільне створення водойм може призвести до зниження родючості і змін структури ґрунту.

Безгосподарське використання земель інкримінують працівники поліції і мешканцю Козівського району. На земельній ділянці, призначеній для сільськогосподарських робіт, чоловік теж вирішив викопати ставок для особистих потреб, але без відповідної документації. Аналогічний злочин виявили правоохоронці і на Монастирищині. Місцевий житель вирішив створити водне плесо на земельній ділянці, не змінивши її цільове призначення.

Відомості про події внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань злочинів знідно статті 254 Кримінального кодексу України.