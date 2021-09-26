4 смертельних випадки з підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині вчора, ще два – сьогодні. У Тернопільському районі померло дві жінки 76 та 68 років. У Кременецькому районі COVID-19 забрав життя 55-річного чоловіка, а в Тернополі — 82-річного дідуся.

Епідемічна ситуація з коронавірусом ускладнюється. Як зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, частіше інфікуються COVID-19 молоді соціально активні люди. Втім, летальні випадки переважно стаються серед людей старшої вікової категорії.

“Більш об’єктивним показником, який репрезентує епідемічну ситуацію, є показник летальності. В останні дні ми реєструємо щодня летальні випадки, починаючи з минулої п’ятниці, ми реєстрували по одному випадку, потім вони почали зростати, і цього тижня за один день ми зареєстрували 7 летальних випадків. Хоча загалом у нас показник летальності на сьогодні 1,4 — 1,5%. Це нижче, ніж у попередній період. У нас на загал було 1,7%, в окремі періоди було 2%. Показники летальності на інших територіях вищі. Це ще раз підтверджує те, що ми працюємо непогано і забезпечуємо доступ людям до належної медичної допомоги”.

Додамо, в Івано-Франківській області від коронавірусу померла новонароджена дівчинка. Її мати мала проблеми із самопочуттям і звернулася у місцевий медзаклад, де їй зробили швидкий тест на COVID-19, який виявився позитивним. Однак від госпіталізації жінка відмовилася. Після народження стан дитини різко погіршився, її перевели у реанімацію та підключили до апарату ШВЛ та немовля померло цього ж дня. Діагноз – вроджена пневмонія, а посмертний аналіз показав наявність у дитини COVID-19.