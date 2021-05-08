До поліцейських із заявами про вчинення щодо них шахрайських дій звернулися жителі Тернопільського та Чортківського району.

Один з потерпілих перечислив невідомому 26 тисяч гривень як завдаток за сільськогосподарську техніку, інший – понад 16 тисяч гривень за дрова, повідомляють у поліції.

Зі слів заявників, оголошення про продаж товарів вони знайшли в соціальній мережі. Поспілкувавшись з продавцями у режимі приватних повідомлень, тернополяни погодилися на їхні умови – здійснити передоплату за товар. Зізнаються, це була найбільша помилка, адже щойно гроші були перераховані на банківські картки незнайомців, з ними обірвався зв’язок.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб зловмисників та притягнути їх до відповідальності.