Марш проти абортів організували вчора на столичній Михайлівській площі.

Зібралися сотні українців, серед яких і жителі Тернопільщини, з вимогами заборонити аборти в Україні.

Серед учасників «Маршу проти абортів» – представники релігійних спільнот України, а також молодіжний рух «Традиція і порядок». Вони прийшли на акцію протесту з плакатами, які називають аборти вбивством ненароджених дітей.

«Україна належить до держав, де відбувається найбільше абортів. Щороку понад 100 тис. жінок вбивають своїх ненароджених дітей. Ми сподіваємося змінити ситуацію, закликаємо громадських і релігійних лідерів відновити зусилля у боротьбі проти вбивства, популяризувати культуру збереження життя», – зазначає співорганізатор Олександр Курилюк.

Після мітингу учасники вирушили до Київської міської державної адміністрації, де продовжили акцію. Координатори протесту планують відновити в Україні кампанію проти переривання вагітності.

Додамо, аборти заборонені у Польщі. В цій країні дозволяється переривати вагітність лише в окремих випадках: коли сталося згвалтування, або ж в дитини розвивається складна патологія.

Паралельно на Михайлівській площі зібралися феміністки. Вони вимагали розширення прав жінок, а також ратифікації Стамбульської конвенції.

Софія Романська