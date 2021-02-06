У більшості споживачів, зокрема регіональних газзбутів, ціна за природний газ в січні сягала десяти грн. за кубометр. Це майже на 40% вище граничної вартості, яка діє з лютого.

Тернополянка Галина Іванюк каже, що в січні опалення газом обійшлося майже удвічі дорожче, ніж у грудні.

«У нашого постачальника ціна стрімко зросла саме з січня. Крім того, цей місяць ще й був таким холодним, доводилося більше використовувати газу. Загалом опалення будинку обійшло у чотири тисячі гривень. Вважаю, що це занадто дорого. Надіюся, що в лютому вже не буде так дорого».

Як запевнив начальник відділу енергозбереження Тернопільської ОДА Михайло Гиренко, з лютого на природний газ діятиме гранична ціна, яка не може бути вищою 6,99 грн. за кубометр. «Ретельно фіксуйте спожиті вами кубометри газу та не платіть зайвого! Із лютого і щонайдовше до кінця опалювального сезону в Україні діятиме гранична ціна на газ – 6,99 грн Однак у разі невчасної подачі показників лічильника за січень є загроза отримати вищу платіжку за газ. Адже облгаз може розрахувати спожитий вами обсяг на рівні планового місячного об’єму споживання. У такому разі ви ризикуєте сплатити за більший обсяг газу, аніж спожили в січні, і за ціною 9,9 грн, а не 6,99 грн за кубометр».