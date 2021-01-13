У Тернопільській області люди знищують природу. Ліс перетворюється на звалище.

В одному з районів області люди продовжують впевненими кроками знищувати природу. Купа сміття і гора ящиків розкидані по всій території лісу, пише Znaj.ua.

Місцевий житель Ігор Петринчик на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав про те, що його вражає те, що люди настільки стали нахабні, що навіть не намагаються вже приховати свій вчинок. Таке враження, що для них вивозити сміття в ліс – буденна справа.

“З таким ставленням до навколишнього середовища, що ми залишимо дітям?»

Разом з тим, житель села Шупарка розмістив в мережі фотографії, які досконало показують те, що всім плювати на стан природи.

Все це сміття, всі ці відходи щодня просто вивозять в ліс і викидають.