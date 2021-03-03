Жителі краю можуть записуватися в чергу на щеплення проти COVID-19. Зробити це можна через портал дія або гарячу лінію МОЗ.

Наразі в області вакцинують медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус. У другій черзі — люди віком понад 80 років та соціальні працівники, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Однак, коли стартує друга хвиля, наразі не відомо.

“Вакцинація проти коронавірусної хвороби відбувається в 5 етапів: у першому етапі — медпрацівники ковідних лікарень, персонал та мешканці будинків для літніх людей, військові на фронті; у другому — решта медпрацівників, люди віком 80+, соціальні працівники; у третій хвилі вакцинації — люди віком 65-79 років, працівники структур державної безпеки, сфери освіти; у четвертій – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють або перебувають в місцях обмеження волі”.

В останню чергу вакцинуватимуть здорових працездатних людей. Оскільки доросле населення — у п’ятій хвилі щеплення. Однак, охочі пройти вакцинацію раніше, можуть записатися до черги на щеплення та чекати на повідомлення про початок вакцинації.