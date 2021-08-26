Мешканці Тернопільщини можуть швидше отримати дві дози щеплення від COVID-19

Між щепленнями двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovac скоротили інтервал. Про це розповіла координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Відтепер обидві процедури можна пройти через 14 днів.

МОЗ отримало нові результати досліджень ефективності вакцини. Експерименти у Туреччині показали вироблення достатньої кількості антитіл через 14 днів. Як зазначила Марія Павельєва, це рішення дозволить пришвидшити вакцинацію.

“МОЗ рекомендує скоротити інтервал між щепленням двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovac до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів. За даними досліджень, на які посилаються в МОЗ, після вакцинації двома дозами з інтервалом в 14 днів ефективність вакцини CoronaVac коливалася від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації досягала 100%. Останнє дослідження 3-ї фази у Туреччині з інтервалом 14 виявило вироблення антитіл у 89,7%. Медики можуть запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої”.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії в області імунізували 189 тис. жителів краю. Учора провели близько тисячі процедур.