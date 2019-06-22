Залишилося близько трьох тижнів для зміни місця голосування. Відділ ведення державного реєстру виборців у Тернополі прийматиме звернення до п’ятнадцятого липня.

Наразі для зміни місця голосування достатньо лише заяви і паспорта. Приносити додаткові підтверджуючі документи потреби нема, – нагадує радниця з питань внутрішньо-переміщених осіб в Тернопільській області Яна Шкуратова.

«Потрібно написати і подати відповідну заяву та отримати посвідчення. У зв’язку з останніми змінами у законодавстві, ніяких додаткових документів, підтверджуючих ваш мотив для зміни місця голосування надавати не потрібно. Для проходження цієї процедури наразі достатньо лише паспорта, потрібно взяти із собою також його ксерокопію. Варто пройти цю процедуру якомога раніше, щоб не потрапити в довжелезну чергу. Перевірити свої дані в Особистому кабінеті виборця можна на сайті www.drv.gov.ua.

Нагадаємо, у Тернополі працює лише один відділ введення державного реєстру виборців за адресою: вул. Листопадова 5.

Софія Романська