Перша хвиля вакцинації від COVID-19 триває на Тернопільщині. Щеплення насамперед проводять медикам, які працюють з хворими на коронавірус.

Втім, залишки вакцини “Covishield/AstraZeneca” використовують для щеплення людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно повідомити своєму сімейному лікарю чи записатися до списку очікування.

“Аби не допустити розливу вакцин, мобільні бригади з імунізації можуть провакцинувати охочих щепитись на першому етапі вакцинальної кампанії в області, які є у списку очікування. Тим паче, МОЗ дозволило використовувати залишки вакцини для щеплення людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Таке рішення прийняте у зв’язку з тим, що вакцина “Covishield/AstraZeneca” поставляється в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон даної вакцини проти COVID-19 містить 10 доз препарату. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене”, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Охочі вакцинуватися також можуть записатися до списку очікування через мобільний застосунок “Дія”. У разі відмови від вакцинації осіб, які попередньо давали згоду, або виявлення протипоказань, мобільні бригади можуть провести щеплення іншим жителям краю.