Близько ста резервістів територіальної оборони області зібралися на спецнавчання. Бійці відпрацьовують вогневу, тактико-спеціальну, військово-медичну підготовку.

Як розповів головний сержант роти територіальної оборони Тернопільської області Володимир Грицина, на військовому полігоні резервісти збираються щомісяця. Вони проходять вишкіл у рамках “Єдиного стрілецького дня”. Участь у навчаннях беруть резервісти та військовозобов’язані з різних районів області.

“Вони виконують ряд складних завдань, проводять які досвідчені та професійні інструктори. Зокрема, вони проходили мінно-вибухової безпеку, військову топографію, систему зв’язку, дії і злагодження відділень та забезпечення Конституційно-правового стану на території області. Командування Тернопільської бригади територіальної оборони запрошує жителів області укласти контракт на проходження військової служби у резерві бригади територіальної оборони. Якщо твій дім – твоя фортеця, захищай своє”.

Додамо, тренування бригади територіальної оборони на Тернопільщині проводять з 2017 року. Приєднатися до вишколу можуть всі охочі.