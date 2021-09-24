Майже півмільярда гривень заборгували жителі Тернопільщини за енергоносії.

Про це повідомила начальниця управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження області Софія Близнюк. Борги значно зросли під час карантинного періоду.

“За електричну енергію населення заборгувало 118 млн. грн., борг за природний газ становить — 242 млн., за теплову енергію — 101 млн. грн. У кожного з нас є права, але також є і обов’язки. Велике прохання — вчасно сплачувати за комунальні послуги. Оскільки всі підприємства у міжопалювальний період готуються до роботи. А населення в нас є основним споживачем електрики та газу, а також і основним боржником за енергоносії”, – повідомила Софія Близнюк.

В області триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року. Серед проблем — розрахунки обсягів заборгованості. Жителів краю просять розрахуватися за спожиті енергоносії. У протилежному — до боржників застосовуватимуть штрафи.