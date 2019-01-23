Мешканці тернопільського будинку пересварилися через котів. ВІДЕО

23/01/2019 Розмір тексту:

На вулиці Протасевича 4А у Тернополі вуличні коти зимують у підвалі будинку. Одні мешканці обурені таким, інші навпаки підтримують безпритульних.

Деталі розповідають кореспонденти TV-4.

Ці пухнастики Бімба і Пух – вуличні коти. У цьому будинку, що на Протасевича 4А, почувають себе, як удома. Адже живуть вони ось в такому підвалі у компанії з іншими вуличними котами. Такий прихисток їм влаштувала пані Валентина. Жінка вже більше десяти років доглядає за безпритульними.

– Їх спочатку було там п’ять, шість, вісім. Торік було дуже багато, зимою було 40 котиків. Зараз їх є 15 чи 14, а вони за літо ж вмирають, пси роздирають, їх труять, їх вбивають, – розказує мешканка будинку Валентина.

Щодня жінка приносить тваринкам поїсти. Та надалі життя котів під загрозою – їм перекрили вхід у підвал. Тепер тваринам ніде діватись.

– Написали петицію з цього під’їзду, що в них там в квартирі блохи, ше десь. Я не знаю, в мене наприклад, вдома вісім котиків, і я по два-три рази ходила годувати, то шоб були якісь блохи, скакали. Я не знаю, я в них не була в квартирі, у всякому разі це була така причин. Значить, забити всі вікна, щоб не було входу котам до підвалу, – скаржиться Валентина.Директор приватного підприємства, котре обслуговує цей будинок, нам повідомив, такі дії вимушені, підвальні вікна почали загороджувати з іншої причини.

– Мешканка, яка тримає котів у 3 під’їзді, постійно ці вікна вибиває, і загрожує тим, що в підвалі в зимовий час може замерзнути труба опалення, холодної води чи навіть труби каналізацій. Мешканці звернулися з першого під’їзду про те, що людина, яка тримає котів у третьому під’їзді, постійно ці вікна розбиває. І було прийнято рішення про те, щоби ці підвальні вікна загородити решітками, щоб не можна було розбивати це скло, – каже директор приватного підприємства “Східний масив” Михайло Дереворіз.

У колишньому ЖЕКу запевняють: неодноразово отримували скарги від мешканців будинку. Ті, хто мають квартири на перших-других поверхах, не в захваті від такого сусідства.

Чи гуманно викидати тварин на вулицю посеред зими? Чи виправдано наражати людей на небезпеку? Законодавча база в Україні, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня. Люди теж мають право на комфорт і безпеку і, на відміну від тварин, свої права можуть захистити. Пані Валентина шукає компромісу – збирає підписи мешканців, які не проти сусідства з тваринами. Вірить: небайдужих серед сусідів таки більшість.