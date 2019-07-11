«Сусідська варта», – проект Патрульної поліції та фонду «Відродження», який реалізовують у Тернополі з початку цього року.

Це комунікаційна взаємодія правоохоронців з мешканцями міста заради їхньої безпеки.

До проекту «Сусідська варта» вирішили долучитися мешканці будинку №53 на вулиці Бродівській в обласному центрі.

«Люди виявили бажання долучитися до «Сусідської варти» – і ми радо відгукнулися, оскільки намагаємося всіляко підтримувати прагнення тернополян формувати безпечне середовище у місті. У громадян відбувся конструктивний діалог із інспекторами. Оскільки це була перша зустріч, вони розповіли присутнім, як саме діє “Сусідська варта”, її основні завдання та які реальні кроки потрібно зробити аби правопорядок переважав над злочинністю. Мешканці, у свою чергу, розповіли про проблемні питання, над вирішенням яких надалі, взаємодіючи, працюватимемо. Наприкінці зустрічі громадяни разом із поліцейським зробили оцінку безпеки двору. А наступна зустріч відбудеться уже згодом», – повідомила речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Патрульні поліцейські закликали мешканців різних мікрорайонів Тернополя долучилися до проекту «Сусідська варта». За словами правоохоронців, це зробить місто безпечнішим.

Софія Романська