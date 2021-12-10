Жителі села Білозірка, що на Лановеччині, наліпили вареників для українських захисників. Організував благодійну ініціативу священник-блогер Олексій Філюк.

Українську страву у готовому вигляді відправили поштою у Донецьку і Луганську область. Також селяни доповнили пакунки солодощами, чаєм і кавою.

«Сьогодні перші дві передачі у Станицю Луганську і Карлівку Донецької області поїхали, на черзі інші локації наших захисників. Дякую Богу та усім, хто підтримав цю добру справу. Мотивуємо інші населені пункти підтримати наших захисників, потішити їх смаколиками від наших господинь», – зазначив Олексій Філюк.

Додамо, жителі Лановеччини допомагають бійцям від початку війни на Східній Україні. Місцеві жительки готують улюблені страви українських захисників.